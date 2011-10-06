Фонд Ахметова выделит Крыму $ 2 млн на борьбу с туберкулезом

Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» выделит Крыму около 2 млн. долларов на борьбу с туберкулезом.

Как передает корреспондент УНИАН, Верховная Рада Крыма, Совет министров автономии и фонд подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

Подписи под документом поставили сегодня в Симферополе первый вице-спикер Крыма Константин БАХАРЕВ, вице-премьер автономии Георгий ПСАРЕВ и директор фонда «Развитие Украины» Анатолий ЗАБОЛОТНЫЙ.

Меморандум заключен в рамках реализации программы фонда «Остановим туберкулез в Украине», которая осуществляется при поддержке Глобального фонда для борьбы с эпидемией ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и малярии.

«Общая сумма инвестиций, которые пойдут в Автономную республику Крым, составит около 2 миллионов долларов. Деньги, с которыми мы заходим, - это деньги международного сообщества… Меморандум не просто декларация, в нем четко закрепляется ответственность сторон, выстраивается система партнерства, мы точно знаем, что должна сделать власть республики, что сделаем мы - это объединение усилий должно привести к хорошей результативности», - заявил А.ЗАБОЛОТНЫЙ.

«Средства планируется направить на оснащение лаборатории по диагностике туберкулеза, на приобретение лекарственных препаратов, обучение фтизиатров, информационную кампанию среди населения», - сказал К.БАХАРЕВ.

В Крыму около 3,5 тысяч больных туберкулезом.