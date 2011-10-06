В Киеве началось подключение медучреждений к отоплению

5 октября ПАО «Киевэнерго» начало активный процесс подключения детских садов и медицинских учреждений к централизованному отоплению.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте корпоративных коммуникаций «Киевэнерго», отметив, что процедура подключения потребителей социальной сферы теперь происходит по их заявкам.

«Стопроцентная готовность к зиме, которую компания обычно имеет уже по состоянию на 1 октября, дает возможность начинать отопление дошкольных и медицинских заведений в случае малейшего похолодания, не ожидая снижения температуры воздуха до нормативной среднесуточной +8. Поэтому «Киевэнерго» начало процесс подключения этих социально важных объектов по заявкам их руководителей еще 30 сентября», – отметил генеральный директор «Киевэнерго» Эдуард СОКОЛОВСКИЙ.

Таким образом, по его данным, в соответствии с заявками, по состоянию на 06.00 6 октября теплом обеспечены почти 190 потребителей – 11 роддомов, 144 детских сада и 28 медицинских учреждений стационарного типа.

В целом «Киевэнерго» должен обеспечить теплом 16 тыс. 197 объектов – больниц, детсадов, учебных заведений, жилых и административных зданий. В соответствии с распоряжением Киевской городской государственной администрации, подключение теплоснабжения будет проходить при условии готовности систем теплопотребления к подаче теплоносителя.

«Подача теплоносителя в жилищный фонд начнется 10 октября в соответствии с утвержденным графиком. Подключение будет проходить в первую очередь тех домов, чьи внутридомовые сети технологически готовы к получению тепла, о чем свидетельствуют акты готовности систем теплопотребления потребителей», - отметил Е.СОКОЛОВСКИЙ, добавив, что «со стороны «Киевэнерго» все подготовительные работы завершены, поэтому пуск тепла зависит только от погодных условий и самих потребителей».

Как сообщалось, согласно распоряжению КГГА № 1815, подключение систем теплоснабжения будет проходить в 3 этапа, начиная с 5 октября. Первый этап – подключение детсадов, роддомов и больниц, второй – общеобразовательных учебных заведений в соответствии с заявками, третий – жилых домов, начиная с 10 октября.