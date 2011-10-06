Ривненщина: девушка-гот покончила жизнь самоубийством
Убегала из дому
Наткнулся на труп во время прогулки один из жителей райцентра Березно на Ровенщине. Мужчина шел по местному дендропарку, когда увидел на траве тело молодой девушки. Рядом лежала ее сумочка с прощальной запиской.
"Покойницу звали Юлия, ей было 20 лет. Мы узнали, что она ушла из дома еще в начале сентября - перед этим украла у родителей 400 долларов США", - рассказала Екатерина Попенко из пресс-службы областного управления милиции. - "Родные говорят, что она собиралась на учебу в одно из училищ в соседнем райцентре Сарны. Девушка сложила вещи, попрощалась и уехала. Больше родители ее не видели, а в училище Юлия так и не вступила. В сумочке нашли ее документы".
Следователи не знают, от чего точно умерла девушка. Ее тело уже начало разлагаться, поэтому и провести экспертизу сложно. Под одеждой нашли шприц с остатками жидкости и три пустые упаковки успокоительного. Предполагают, что Юлия покончила с собой.
В предсмертной записке она написала: "Мама, папа, простите, что была блудным сыном".
"Отношения с родителями у нее были непростыми. Девушка принадлежала к субкультуре готов. Последние два года она часто пропадала из дома, любила гулять на кладбище по ночам", - добавляют милиционеры. - "В ее сумке наткнулись на блокнот с непонятными знаками. Говорят, она хвасталась им перед знакомыми, что выдумала свой личный язык. Никто не мог расшифровать эти знаки".