На Черниговщине из-за амброзии вводят карантинный режим

В Черниговской области введен карантинный режим из-за выявления значительных площадей распространения карантинного сорняка – амброзии полынеподобной.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжение подписал председатель облгосадминистрации Владимир ХОМЕНКО.

Согласно документу, карантинный режим введен в 18 районах области и городах Прилуки и Чернигов. На этих территориях площадь распространения амброзии достигает почти 1330 га. Новые площади распространения амброзии выявлены в 7 районах Черниговщины, наибольшая – в областном центре в парке Комсомольский (2 га).

"Ввести карантинный режим и установить регулируемую зону в пределах этих районов", - сказано в документе.

Распоряжением председателя ОГА создана рабочая группа по ликвидации насаждений амброзии на территории области и утвержден ее состав. Также распоряжением одобрен перечень мероприятий для борьбы с карантинным сорняком. Среди них – обработка разрешенными для использования в стране гербицидами, скашивание и вырывание растений с корнем.

В документе также отмечается, что осуществление мероприятий по локализации и ликвидации амброзии проводится за счет землевладельцев и землепользователей, юридических и физических лиц, закрепленных за территорией.

Справка УНИАН. Амброзия полынелистая – однолетнее растение внешне похожее на коноплю, а по размерам и форме листков напоминает полынь горькую – принадлежит к карантинным сорнякам, которые наносят большой вред не только сельскому хозяйству, но и здоровью человека.

В период цветения, с середины июля до наступления осенних заморозков, среди населения наблюдается аллергическое заболевание - амброзийный полиноз.