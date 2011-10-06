Волынь: 19 людей отравились пирожными

В Волынской области в ночь на 5 октября в Камень-Каширскую районную больницу с предварительным диагнозом «гастроэнтероколит» были госпитализированы 19 человек, из них 5 детей (1999, 2000, 2003, 2005 и 2009 г.р.), которые накануне присутствовали на молитвенном собрании религиозной общины и употребляли кондитерские изделия.

Протекание болезни – средней степени тяжести, сообщает пресс-служба МЧС.

Специалистами районной СЭС проводится комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Ситуация находится под контролем Управления МЧС в Волынской области.