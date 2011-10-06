Кто довел до смерти 11-летнего школьника?
09:05, 06 октября 2011Новости регионов
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Возбуждено уголовное дело
В городе Краматорске Донецкой области по факту смерти 11-летнего ученика общеобразовательной школы №4, найденного 27 сентября повешенным в квартире, возбуждено уголовное дело по ст. 120 ч.3 УК Украины (доведение до самоубийства).
Об этом сайт «Новости Краматорска» со ссылкой на пресс-службу городского отдела милиции.
По словам помощника прокурора, проводится проверка в части соблюдения Закона Украины «Об образовании» в Управлении образовании Краматорского городского совета, а также соблюдения требований Семейного кодекса в части соблюдения родителями своих обязанностей в отношении воспитания несовершеннолетнего.
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