Кто довел до смерти 11-летнего школьника?

В городе Краматорске Донецкой области по факту смерти 11-летнего ученика общеобразовательной школы №4, найденного 27 сентября повешенным в квартире, возбуждено уголовное дело по ст. 120 ч.3 УК Украины (доведение до самоубийства).

Об этом сайт «Новости Краматорска» со ссылкой на пресс-службу городского отдела милиции.

По словам помощника прокурора, проводится проверка в части соблюдения Закона Украины «Об образовании» в Управлении образовании Краматорского городского совета, а также соблюдения требований Семейного кодекса в части соблюдения родителями своих обязанностей в отношении воспитания несовершеннолетнего.