В Тернополе в мусорнике нашли мертвого младенца

В Тернополе в мусорнике неподалеку от центрального рынка нашли мертвого младенца.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе общественных связей областного управления милиции, о находке патрульным сообщила беспризорная женщина, которая, собирая картон в мусорнике, обнаружила в картонной коробке мертвую девочку. Сразу после этого на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Тело младенца передано для проведения судебно-медицинского исследования. По предварительным данным, ребенок мог родиться уже мертвым.

Теперь милиционеры разыскивают роженицу.

По словам начальника Тернопольского городского отдела внутренних дел Андрея МАТРИФАЙЛЯ, от заключений судмедэкспертов будет зависеть, возбудят ли правоохранители уголовное дело.

Следует заметить, что с начала года в Тернополе при второй городской больнице работает «Окно жизни», где матери могут оставить нежелательного ребенка, о котором потом будут заботиться социальные службы. Впрочем, пока им никто не воспользовался.