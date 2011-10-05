Прикарпатье: разыскивают подростков, которые не вернулись домой из школы

На Прикарпатье разыскивают двух подростков, которые не вернулись домой из школы.

Как сообщили УНИАН в управлении МЧС в Ивано-Франковской области, 4 октября ушли в школу и не вернулись домой двое подростков, 1998 и 1995 годов рождения. Вчера в 20.20 в СДПЧ-16 г. Надворная поступило сообщение от дежурного Надворнянского РО УМВД с просьбой оказать помощь в поиске детей.

Для помощи работникам правоохранительных органов в проведении поисков сегодня утром привлечены работники областного управления МЧС, воинской части, гослесхоза, Делятинского поселкового совета.