Луганщина: детский санаторий незаконно передали частникам

В Луганской области работники управления Государственной службы по борьбе с экономической преступностью разоблачили служебных лиц, которые незаконно передали в частную собственность детское оздоровительное заведение санаторного типа.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, своими действиями указанные служебные лица нанесли ущерб государству на сумму 255,5 тыс. гривен.

Органами прокуратуры по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.