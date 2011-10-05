На Житомирщине годовалая девочка отравилась угарным газом

В Житомирской области годовалая девочка отравилась угарным газом.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Житомирской области, вчера вечером в реанимационное отделение областной детской больницы в тяжелом состоянии была доставлена девочка 2011 года рождения - жительница села Вересы Житомирского района.

После обследования врачи поставили ребенку диагноз: отравление угарным газом.

Впоследствии выяснилось, что мать девочки, распалив печь в доме, вышла на 20 минут, а когда вернулась, то увидела, что комната наполнена дымом.

Женщина вынесла ребенка на свежий воздух, однако девочка была уже без сознания. Мать доставила ребенка в ближайшую больницу, а уже оттуда пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение Житомирской областной детской больницы.

Теперь состояние девочки удовлетворительное.