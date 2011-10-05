В Запорожье от гранаты на школьном стадионе погиб мужчина

В Запорожье в результате взрыва гранаты на школьном стадионе погиб молодой мужчина – уроженец Николаевской области 1984 года рождения.

Как сообщили УНИАН в руководстве Главного управления МВД Украины в Запорожской области, сообщение о чрезвычайном происшествии поступило накануне, 4 октября, в 19.50.

«На данный момент установлено, что мужчина 1984 года рождения занимался спортом на стадионе средней школы №71 (в Орджоникидзенском районе города). Молодой человек бегал по стадиону с сумкой, в которой находилась граната, которая и взорвалась. Мужчина скончался на месте», - сообщили в запорожском главке милиции.

По предварительным данным экспертов, взорвавшийся боеприпас – граната Ф-1 наступательного действия. Ее происхождение, а также обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются сотрудниками следственно-оперативной группы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.