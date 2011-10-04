В Одессе ликвидировали Интернет-порностудию

Сотрудники Государственной службы по борьбе с экономической преступностью УМВД Украины в Одесской области ликвидировали в областном центре Интернет-порностудию, в которой были заняты 20 девушек в возрасте от 18 до 25 лет.

Как сообщили УНИАН в Отделе по общественным связям УМВД, задержана 31-летняя владелица студии, занимавшей помещение общей площадью 234 кв. м.

Каждая из «моделей» получала ежемесячно в среднем по 500 долларов.

При обыске изъяты мониторы, веб-камеры, системные блоки, сервер, кредитные карточки и договор на подключение к Интернету.

Следственным отделом Приморского РОВД Одессы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины.