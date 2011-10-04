В Житомирской области директор школы избил ученика

В Житомирской области за избиение ученика бывший директор школы осужден к 4 годам лишения свободы условно.

Об этом УНИАН сообщил прокурор отдела поддержки государственного обвинения в судах прокуратуры Житомирской области Денис СТЕМКОВСКИЙ.

По его словам, "решением суда бывший директор общеобразовательной школы одного из райцентров области признан виновным в превышении власти или служебных полномочий, что сопровождалось насилием над учеником школы". Где именно директор избил ученика и какой именно суд вынес ему приговор, прокурор не сообщил из этических соображений.

При этом Д.СТЕМКОВСКИЙ уточнил, что руководитель общеобразовательного заведения должен был обеспечивать защиту прав учеников и соблюдать этические нормы поведения в школе. "Однако этот горе-руководитель школы с целью наказания одного из учеников за плохое поведение нанес ему несколько ударов, причинив потерпевшему физическую боль", - сообщил прокурор.

Суд признал бывшего директора школы виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.