Завтра в столице начнется отопительный сезон

Завтра, 5 октября, в столичных больницах и детсадах начнется отопительный сезон.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, соответствующее распоряжение подписал председатель КГГА Александр ПОПОВ.

В соответствии с документом, подключение столичных систем теплоснабжения будет проходить в ІІІ этапы. И этап подачи теплоносителя будет начат 5 октября в роддомах, лечебных учреждениях, дошкольных и учебных заведениях. В рамках ІІ этапа к теплу подключат общеобразовательные учебные заведения по заявкам их руководителей.

В сети жилых домов тепло начнут подавать с 10 октября.