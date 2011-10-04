На Луганщине ищут педофила-убийцу

В Ровеньках (Луганская область) вчера вечером, 3 октября, 36-летний мужчина изнасиловал и убил 8-летнюю девочку.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь управления МВД в Луганской области Татьяна ПОГУКАЙ.

Она отметила, что в совершении преступления обоснованно подозревается сосед девочки. По неофициальной информации, подозреваемый страдал психическим заболеванием.

Как сообщают ровеньковские СМИ, сначала родители искали пропавшую дочь у подружек, в посадке, потом увидели, что дверь соседей приоткрыта, позвонили ее хозяину – отцу того, кто подозревается в убийстве. Когда зашли в квартиру и стали проверять ее, и нашли тело девочки в шкафу.

«На данный момент мы объявили его в розыск», - сказала Т.ПОГУКАЙ.