В Запорожской области мужчина подорвался на снаряде времен войны

Пострадавшей госпитализирован

Вчера около 10.00 в с. Осипенко Бердянского района Запорожской области на территории частного домовладения во время попытки разобрать артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны произошел взрыв. Хозяин получил ранение, сообщает пресс-служба МЧС. Пострадавшей в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в больницу Бердянска.

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