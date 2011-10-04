В Запорожской области мужчина подорвался на снаряде времен войны
14:58, 04 октября 2011Новости регионов
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Пострадавшей госпитализирован
Вчера около 10.00 в с. Осипенко Бердянского района Запорожской области на территории частного домовладения во время попытки разобрать артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны произошел взрыв.
Хозяин получил ранение, сообщает пресс-служба МЧС.
Пострадавшей в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в больницу Бердянска.
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