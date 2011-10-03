На Луганщине пять человек отравились грибами

Вчера в Луганскую областную больницу и вторую городскую больницу Червонопартизанска с диагнозом «отравление токсинами грибов» были госпитализировани 5 человек, из них ребенок 2004 г.р. – все - жители Червонопартизанска, которые употребляли в пищу дикорастущие грибы.

Течение заболевания госпитализированных - средней степени тяжести, сообщает пресс-служба МЧС.

Ситуация находится под контролем главного управления МЧС в Луганской области.