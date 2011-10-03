В Каменец-Подольском на фестивале смертельно ранили мужчину
13:05, 03 октября 2011Новости регионов
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...из макета ружья
В Каменец-Подольском Хмельницкой области 2 октября на улице во время международного военно-исторического фестиваля «Каменец – земля героев» 36-летний житель Киева непроизвольным выстрелом из самодельного макета ружья шомполом ранил в голову участника мероприятий – 38-летнего гражданина соседнего государства.
Вскоре раненый умер в больнице, сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины.
Правонарушитель задержан. Оружие изъято.
По этому факту следственным управлением УМВД Украины в Хмельницкой области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины.
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