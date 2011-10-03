В Черкассах офтальмологи из США бесплатно проверят зрение

11:52, 03 октября 2011
Новости регионов
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...и подберут очки

В Черкассах в течение недели будут работать американские врачи-офтальмологи, которые приедут в город по приглашению Черкасского областного объединения церквей Евангельских христиан-баптистов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского областного объединения церквей Евангельских христиан-баптистов, их цель – бесплатно проверить зрение жителей области, подобрать им очки. И более того – через несколько недель прислать их в подарок.

Таким образом окулисты из-за границы служат Богу. Врачи, которые проведут прием, – волонтеры христианского объединения «Забота о зрении от сердца», которое сотрудничает с организатором мероприятия в Украине - благотворительной организацией «От сердца к сердцу». Американские врачи-офтальмологи уже побывали в Белой Церкви, Гостомеле. После Черкасс поедут в Бучу и Киев. В их планах на этот год – осмотреть свыше девятисот граждан.

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