В Сумах в роддомах и больницах начинается отопительный сезон

В Сумах с понедельника, 3 октября, для лечебно-профилактических учреждений и заведений образования начинается отопительный сезон.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации пресс-службы Сумского горсовета, соответствующее решение на своем заседании 1 октября приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Начальник Сумского областного центра по гидрометеорологии Зинаида КРАВЧЕНКО доложила, что с первых чисел октября, согласно прогнозу, среднесуточная температура воздуха в городе значительно снизится. По ее словам, ночью температура воздуха будет составлять 1-6 градусов тепла, днем – 6-11 градусов, местами дождь, и в дальнейшем ожидается понижение температуры, на поверхности почвы – заморозки до 2 градусов мороза.

Заместитель главного государственного санитарного врача Сум Владимир ГЛАДНЕВ информировал членов комиссии, что в лечебно-профилактических учреждениях и заведениях образования отмечается некоторое снижение температуры в помещениях от нормы и высокая влажность. Учитывая снижение среднесуточной температуры воздуха и неблагоприятный прогноз на ближайшие дни, с целью предотвращения заболеваний ОРВИ в лечебно-профилактических учреждениях, школах города и интернатных заведениях он предложил начать отопление.

Заместитель генерального директора ООО "Сумытеплоэнерго" Надежда ПОКУТНЯ доложила, что сети заполнены водой, выполнены необходимы подготовительные работы и возможен пуск тепла в школы, детсады, больницы.

Заслушав и обсудив информацию, комиссия поручила руководителям теплоснабжающих организаций города с 3 октября обеспечить подачу теплоносителя в стационарные лечебные учреждения, роддома, дошкольные и школьные заведения для обеспечения температурного режима в соответствии с нормами.