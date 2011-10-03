Чтобы не платить штраф, выдали справку, что такого человека нет

В Тернопольской обл. секретарь сельсовета, чтобы не платить штраф, подделал справку о том, что такого человека не существует.

Как сообщил УНИАН прокурор Зборовского района Николай МАТВИЙЧУК, сначала санитарный врач Зборовской районной санэпидстанции составил в отношении секретаря одного из сельских советов района административный протокол за совершенное им нарушение Закона Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения». Затем на чиновника было наложено административное взыскание в виде штрафа в сумме 170 грн.

Поскольку штраф секретарь совета не уплатил, вскоре в адрес сельского совета поступило постановление госисполнителя о взыскании с должника в доход государства уже 340 грн. Тогда секретарь сельсовета, чтобы не платить деньги, изготовил и предоставил в отдел Государственной исполнительной службы Зборовского района заведомо ложную справку о том, что такого лица, как он, на территории сельского совета нет. После этого заверил документ печатью, которую взял у сельского головы.

Подделку разоблачили, после чего прокуратурой в отношении секретаря сельсовета был составлен протокол об административном коррупционное правонарушение по ст. 172-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение лицом установленных законом ограничения на использование служебных полномочий).

Суд признал виновным государственного служащего в совершении административного правонарушения и обязал его выплатить штраф в размере 850 грн.