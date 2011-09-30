Запорожье: Бахтеева подарила ЦРЛ высокоточный флюорограф

Народный депутат, член парламентской фракции Партии регионов, председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева с рабочим визитом посетила районный центр Гуляйполе Запорожской области.

На встрече с главврачами районных больниц и коллективами народный депутат сказала: профильный Комитет по вопросам здравоохранения, который она возглавляет, приоритетным является вопрос финансирование отрасли здравоохранения на 2012 год.

«В проекте государственного бюджета на 2012 год на сферу здравоохранения запланировано 56,1 млрд. гривен, из них государственный бюджет составляет 16,6 млрд.грн., местные бюджеты - 39,5млрд. гривен. В 2012 году доля расходов на здравоохранение в структуре ВВП в соответствии с проектом бюджета составит 3,7%, против 3,4% в текущем году. То есть по этому показателю мы имеем существенное увеличение» - сказала Татьяна Бахтеева.

Народный депутат отметила: проектом госбюджета 2012 года, предусмотрено решение ряда социальных вопросов в сфере здравоохранении. В частности, с 1 января 2012 года предусмотрена выплата медицинским и фармацевтическим работникам помощи на оздоровление в размере должностного оклада при предоставлении основного ежегодного отпуска, в сумме1,6 млрд.грн. Также, увеличатся зарплаты врачей-хирургов высшей категории на861 грн., участкового врача-терапевта высшей категории на 704 грн., фельдшеров высшей категории на 540 грн. в сравнении с 2011г. На субвенции местным бюджетам в отрасли здравоохранения запланировано выделить 1,8 млрд. грн.

Татьяна Бахтеева обратила особое внимание: одним из главных заданий для Комитета и для нее лично является установление надбавки в размере 50% к окладу медработников работающих в сельской местности в проекте бюджета на 2012 год. «Без решения этого вопроса мы не сможем решить проблему обеспечения врачами больниц в селах и поселках городского типа» - подчеркнула политик.

Одним из острых вопросов для районных больниц Гуляйполевского района является материально-техническое обеспечение. Оборудование, которое сегодня используется в районной больнице и поликлинике, устарело и нуждается в неотложной модернизации.

«Я знала об этих проблемах, поскольку общалась с жителями вашего района и с главным врачом Гуляйпольской центральной районной больницы. И со своей стороны я приму соответствующие меры для того, чтобы этот вопрос был решен. Я обязательно буду обращаться к Премьер-министру Украины и Министру финансов Украины с просьбой предусмотреть в Государственном бюджете на 2011 год целевую субвенцию Запорожской области на закупку медицинского оборудования для вашей больницы» - заявила парламентарий.

Татьяна Бахтеева от себя лично вручила центральной районной больнице высококачественную радиографическую систему. Этот комплекс предназначен для проведения массовой флюорографии грудной клетки пациентов для выявления тонких структур легочной ткани, микровоспалений и других образований, которые требуют высокого качества рентгеновского изображения.

От имени профильного Комитета Верховной Рады и от себя лично Татьяна Бахтеева вручила благодарственные письма Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения – медицинским работникам Гуляйпольской центральной районной больницы.