В Умани утонул 19-летний паломник-хасид

В городе Умань Черкасской области во время обряда купания после праздничной молитвы в бывшем карьере по добыче камня вблизи завода "Мегомметр" утонул паломник-хасид - 19-летний израильтянин Илия Бен Арива, житель города Нетания.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды управления МЧС в Черкасской области, информация о чрезвычайном происшествии к местным спасателям поступила около 15 часов от охранников завода "Мегомметр". Прибыв на место вызова, спасатели с помощью надувной лодки немедленно начали поиски пострадавшего.

Около 16 часов паломники вместе с уманскими спасателями обнаружили в нескольких метрах от берега тело молодого человека. Когда пострадавшего подняли на поверхность, ему попробовали оказать первую медицинскую помощь. К сожалению, вернуть юношу к жизни не удалось.

Хасиди купались в затопленном карьере, глубина которого достигает 4 метров.

В настоящее время устанавливаются причины гибели хасида-паломника, ведется расследование причин. На месте происшествия работают оперативная группа Уманского РО Управления МЧС, оперативная группа Уманского ГО УМВД, сотрудники управления СБУ в Черкасской области.