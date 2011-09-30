В Чернигове врач продавал психотропные средства наркоманам

В Чернигове правоохранители разоблачили врача, продававшего психотропные средства наркоманам.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Управления МВД в области.

Сотрудники сектора по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Черниговского городского отдела УМВД в Черниговской области установили, что врач с многолетним стажем и опытом работы, ведущий специалист одной из городских больниц продавал сильнодействующие и психотропные средства.

Мужчина выписывал рецепты на получение сильнодействующих лекарственных средств на имя своих пациентов, которые ни о чем не догадывались. По рецептам он лично покупал лекарственные средства, а уже потом продавал их в десять раз дороже реальной стоимости. Во время проверки аптек города было выявлено более 100 таких рецептов на получение сильнодействующих лекарственных средств, из них около десяти - на получение психотропных средств.

Свой поступок врач объяснил тем, что ему было жаль наркоманов и он хотел им помочь.

Мужчина уволен с работы, он находится на подписке о невыезде. По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 318 (незаконное изготовление, подделка, использование или сбыт поддельных документов на получение наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров), ч. 2 ст. 321 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых и сильнодействующих веществ) и ч. 1 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины. Санкции этих статей предусматривают наказание в виде ограничения или лишения свободы до двух лет. Следствие продолжается.