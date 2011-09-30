На Полтавщине приняли программу профилактики ВИЧ/СПИДа

Депутаты Полтавского областного совета приняли программу обеспечения профилактики ВИЧ-инфекции, поддержки ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом на 2012-2013 годы, на финансирование которой выделено 9 млн 567 тыс. гривен.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба облсовета.

По их данным, на реализацию указанной программы в 2012 году депутаты предусмотрели 5 млн 98,5 тыс. гривен, а в 2013 - 4 млн 468, 3 тыс.

Цель программы - стабилизация эпидемической ситуации в области, снижение уровня заболеваемости и смертности от ВИЧ-инфекции/СПИДа путем обеспечения доступа населения к широкомасштабным профилактическим мероприятиям, услугам по лечению, уходу и поддержке больных.

В рамках программы планируется социальное сопровождение больных ВИЧ/СПИДом, детей-сирот и лишенных родительской опеки, детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей.

Программа обеспечит антиретровирусной терапией 80% больных области.

На 1 сентября 2011 года в Полтавской области зарегистрированы около 4 тыс. ВИЧ-инфицированных.