В Черкассах запретили продажу пива и сигарет ночью

В Черкассах запретили продажу пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков и сигарет в заведениях торговли, на территории парков и скверов с 22 часов вечера до 8 часов утра.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на очередной сессии депутатами Черкасского горсовета. Кроме того, полностью запрещена продажа пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков и сигарет на территории пляжей, в заведениях, где предоставляются платные услуги в сети Интернет. Также депутаты приняли решение признать не определенными для торговли пивом, алкогольными и слабоалкогольными напитками и табачными изделиями места торговли, обустроенные во временных сооружениях общей площадью менее 30 кв. м. - этот пункт вступает в силу с 1 января 2012 года.

Городской председатель Черкасс Сергей ОДАРИЧ отметил, что это решение горсовета со временем повлияет на уровень преступности в городе.