Черкащина: пенсионерка вылила на себя горячую смолу

В селе Белоусовка Драбовского района Черкасской области 72-летняя местная жительница получила тяжелые ожоги головы, рук и ног после того, как опрокинула на себя ведро с горячей смолой.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды управления МЧС в Черкасской области, женщина разогревала на кухонной плите смолу в ведре. Ведро начало гореть. Пенсионерка схватила его и попробовала вынести на улицу. Однако ведро выпало из рук, и горящая смола вылилась на женщину. На крики о помощи прибежали соседи, которые затушили огонь и вызвали «скорую». Потерпевшая находится в больнице.