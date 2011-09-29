В Кировограде до конца года откроется перинатальный центр

Глава Кировоградской облгосадминистрации Сергей ЛАРИН пообещал до конца этого года обязательно открыть на базе областной больницы перинатальный центр.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ЛАРИН сообщил во время инспекции строительных работ перинатального корпуса.

По его словам, отсрочка на следующий год невозможна, что уже оговорено с первым заместителем главы Администрации Президента Украины Ириной АКИМОВОЙ.

На сегодняшний день одновременно с ремонтом родильного отделения и перестройкой помещений отделения патологии продолжается ремонт фасада областной больницы, укладывается тротуарная плитка, монтируются в подвалах установки для кондиционирования.

По словам представителя генподрядчика строительства ООО «XXI век» Ларисы ОНУЛ, пока еще выполнено около 50% строительных работ, и завершить ремонт до 15 ноября, как настаивает губернатор, сложно, но возможно.

С.ЛАРИН поручил всем ответственным за введение объекта в эксплуатацию ускорить темпы выполнения работ, к мерам по энергосбережению подключать социально ответственный бизнес.

«Кроме строительства, нужно провести тендер на медицинское оборудование, его доставку, наладку – все это требует времени. А мы должны освоить средства до конца года, чтобы показать результат на уровне государства и получить финансирование на следующий год», - отметил губернатор.

По словам первого заместителя председателя Кировоградской облгосадминистрации Андрея НИКОЛАЕНКО, для будущего перинатального центра уже приобретен реанимобиль, оборудованный для перевозки новорожденных. Общая проектная стоимость перинатального центра составляет 35,4 млн. грн., 18 млн. грн. из которых планируется направить на закупку медицинского оборудования. Используются также внебюджетные средства, например, взнос Благотворительного фонда Виктора ПИНЧУКА составляет 4,8 млн. грн.

Штат будущего перинатального центра составит 175 работников, из них 45 будут приглашены дополнительно. Работники родильного отделения областной больницы сейчас проходят курсы повышения квалификации в Житомире, на работу планируют пригласить несколько специалистов-неонатологов. По предварительным прогнозам, количество родов в областной больнице после начала работы перинатального центра вырастет с 800 до 1300 в год.

Как сообщал УНИАН, открытие в Кировограде перинатального центра в рамках Национального проекта «Новая жизнь – новое качество охраны материнства и детства» уже дважды переносилось. Сначала чиновники называли дату 1 июня 2011 года, затем ориентировали на 1 ноября.

Кировоградская область была избрана для реализации пилотного государственного проекта как область с самой высокой статистикой детской и материнской смертности.