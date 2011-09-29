На мать, из-за которой трое ее детей, заболели туберкулезом завели дело

В Тернопольской области возбуждено уголовное дело в отношении матери, безучастие которой привело к заболеванию троих ее малолетних детей туберкулезом.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, 47-летняя женщина одного из сел Чертковского района на протяжении последних лет, имея на иждивении трех малолетних детей, злоупотребляла спиртным и вела аморальный образ жизни. Мать злостно уклонялась от воспитания своих детей, не обеспечивала им надлежащих условий проживания, питания и обучения, за что неоднократно привлекалась к административной ответственности.

В соответствии с актами обследования материально-бытовых условий проживания детей, которое неоднократно проводили работники службы по делам детей Чертковской райадминистрации, было установлено, что малолетние дети проживают в неудовлетворительных, антисанитарных условиях, а женщина не уделяет надлежащего внимания их психологическому и физическому развитию.

Когда же детей обследовали медики, то обнаружили у всех у них туберкулез.

По факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за детьми, что повлекло тяжкие последствия, в отношении матери прокурор Чертковского района возбудил уголовное дело.