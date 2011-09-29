До конца года из Херсонщины вывезут треть химикатов

До конца текущего года из Херсонской области будет вывезено почти треть складированных в советское время непригодных ядохимикатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Госуправления охраны окружающей природной среды в Херсонской области Петр ПОПОВИЧ на коллегии Херсонской облгосадминистрации.

По его данным, Министерством экологии и природных ресурсов Украины уже проведен тендер, согласно которому до конца года будет вывезено за пределы области 297,7 т не пригодных к использованию химических средств защиты растений на сумму 6,7 млн. грн.

При этом П.ПОПОВИЧ отметил, что в период 2009-2010 годов из области уже было вывезено на утилизацию 227,6 т ядохимикатов.

Остаток хранящихся в области непригодных к использованию ядохимикатов в объеме 704,6 тонны планируется вывезти до конца 2012 году за счет государственного фонда охраны окружающей естественной среды.

Как сообщал УНИАН, по данным Управления МЧС в Херсонской области в регионе на 71 складе в 15 районах области хранится 1,002 тыс. т неизвестных, не пригодных и запрещенных к использованию химических средств защиты растений (пестицидов и ядохимикатов, у которых прошел срок действия). Для утилизации пестицидов, которые сохраняются в Херсонской области необходимо 15,2 млн. грн. При наличии указанных средств Управление МНС сможет вывезти данные объемы ядохимикатов для утилизации на специализированных предприятиях в течение 3-4 месяцев.