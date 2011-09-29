В Кировоградской области больше всего сирот

В Кировоградской области один из самых высоких показателей сиротства в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пребывания в Кировограде сообщил Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий ПАВЛЕНКО.

«По количеству детей-сирот Кировоградская область – вторая в Украине, так сложилось исторически. В последнее время увеличилось количество детей, устроенных в интернаты: из 442 осиротевших с начала 2011 года детей 149 направлены в интернатные заведения, и только 14 (3,5%) – получили семейное воспитание», - отметил Ю.ПАВЛЕНКО.

Еще одной отличительной чертой Кировоградской области он назвал высокий уровень сиротства детей в возрасте до трех лет, чего в остальных областях почти не наблюдается. «Напротив, в государстве около 1,5 тыс. потенциальных родителей стоят в очереди на усыновление малыша до 3-х лет», - отметил Ю.ПАВЛЕНКО.

По его мнению, причина такой ситуации заключается в частой смене районных руководителей исполнительной власти и в недостаточном понимании своих обязанностей ответственными органами и отделами на местах.

Ю.ПАВЛЕНКО сообщил, что отныне областная власть начинает в Кировоградской области интернатную реформу. «Для себя я вижу, что в таких заведениях должны остаться дети только с особыми потребностями, не более 5% тех, кто находится в интернатах сейчас», - отметил Уполномоченный Президента по правам ребенка.

Он также пообещал посодействовать законодательному утверждению пилотного проекта дома семейного воспитания «Наш дом», который функционирует в Кировограде. Первый семейно ориентированный детский дом еще 3 года назад оборудовали в помещении бывшего детского сада. Другой, построенный с нуля по современным технологиям, работает около года. В этих заведениях до достижения совершеннолетия небольшими коллективами живут сироты, они имеют всестороннюю поддержку социальных работников, но, в то же время учатся ценить семейные связи, заботиться не только о себе, но и о тех, кто живет рядом.

Ю.ПАВЛЕНКО также выразил надежду, что до конца года в Кировограде заработает Центр матери и ребенка, строительство которого началось еще в 2007 году.

По информации начальника службы по делам детей Кировоградской ОГА Веры СУХОПАРОВОЙ, в области насчитывается 3529 детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы (2% общего количества), еще 2858 считаются такими, кто попал в сложные жизненные обстоятельства.

В семьях опекунов воспитывается 2055 детей, в приемных семьях и детских домах семейного типа – 514 детей, в интернатных заведениях области – 822 ребенка. Всего семейными формами воспитания в области охвачено 72% детей от общего количества детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы. По состоянию на 26 сентября нынешнего года 25 семей находятся на учете желающих усыновить ребенка.

В 2011 году в Кировоградской области были усыновлены 82 сироты и ребенка, лишенных родительской заботы, из которых 47 были усыновлены гражданами Украины, 35 – иностранцами.