В Азовском море произошла утечка газа из скважины

На буровой вышке ОАО «Черноморнефтегаз» в Азовском море продолжается ликвидация утечки газа из скважины.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Херсонской области, на данный момент для ликвидации аварии привлечены три судна и 91 работник НАК "Нафтогаз Украины" и его дочернего предприятия «Ликво» (специализированная аварийно-спасательная служба).

Пока проведение ремонтных работ усложняется из-за шторма.

Развитие ситуации контролирует штаб по ликвидации аварии. Также в состоянии готовности находятся и подразделения Генического районного отдела УМЧС.

Как сообщал УНИАН, 28 сентября в Азовском море возле Арабатской стрелки (Генический район, Херсонская область) на буровой вышке произошла утечка природного газа.

Инцидент произошел во время проведения капитального ремонта на скважине.

В результате утечки газа никто не пострадал, загрязнения окружающей среды не произошло.