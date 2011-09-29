Винниччина: два человека умерли, отравившись коллекторными газами

В пгт Крыжополь Винницкой области при проведении работ в коллекторе отравились газами и умерли двое работников Крыжопольского предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Винницаводоканал».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС в Винницкие области.

28 сентября 2011 года установлено, что два работника Крыжопольского предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Винницаводоканал» при проведении работ в коллекторе получили отравление коллекторными газами: 48-летний житель пгт Крыжополь – погиб на месте происшествия, он был поднят на поверхность, а 42-летний житель с. Малая Терновка доставлен в реанимационное отделение Крыжопольской центральной районной больницы в тяжелом состоянии, где он 29 сентября в семь утра умер.