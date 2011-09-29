Киевсовет снова запретит продажу табака и алкоголя в МАФах. Об этом в эфире ток-НЕшоу «Киевский форум» заявил депутат Киевсовета Алексей ДАВЫДЕНКО.

«Мы учли пожелания прокуратуры и подготовили новый проект решения Киевсовета, который запретит продажу алкоголя и табака в МАФах. И я вас уверяю, в ближайшее время – не на этой сессии, так на следующей, – мы этот проект примем», – подчеркнул депутат.

В свою очередь, депутат Алексей ОМЕЛЬЯНЕНКО рассказал о планах Киевсовета взимать большую плату за долевое участие с тех МАФов, которые торгуют табаком и алкогольными изделиями.

По словам депутата, товары, которые предлагают владельцы киосков, будут разделены на группы, и для каждой категории товаров будет установлен свой коэффициент. Например, для пива и табака предложенный коэффициент 2, а ко второй половине 2012 года его повысят в десять раз.

«Таким образом, торговля алкогольными и табачными изделиями станет экономически невыгодной», – уверен А.ОМЕЛЬЯНЕНКО.

При обсуждении народный депутат Украины Андрей ПИНЧУК предложил ряд мер, с помощью которых можно было бы ограничить продажу алкоголя и табака.

В частности, депутат предложил выбрать наиболее оптимальную площадь малых архитектурных форм для продажи этих изделий, которая была бы внедрена по всей Украине.

«Также необходимо запретить продажу алкоголя и сигарет с десяти вечера до семи утра. В-третьих, и это предложение самих владельцев МАФов – установить видеонаблюдение в местах продажи алкоголя. Необходимо запретить продажу алкоголя возле школ и там, где много молодёжи, а также наконец установить уголовную ответственность за продажу алкоголя и сигарет несовершеннолетним», – отметил А.ПИНЧУК.

Напомним, 19 сентября 2011 года депутаты Киевского городского совета большинством голосов отменили своё решение от 23 декабря 2010 года, которым запрещали торговлю пивом (кроме безалкогольного), алкогольными, слабоалкогольными напитками, винами столовыми и табачными изделиями в киосках.

Киевсовет удовлетворил протест заместителя прокурора г. Киева, в котором подчёркивалась несоответствие этого запрета законодательству Украины.

В протесте, в частности, отмечалось, что хозяйственная деятельность по производству и торговле алкогольными и табачными изделиями подлежит лицензированию, в частности, лицензионные условия для осуществления розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями определены действующим законодательством Украины, а именно – установлено, что местом реализации табачных изделий является торговое помещение без ограничения площади, а для алкогольных напитков – помещение с торговой площадью не менее 20 квадратных метров.

Как ранее сообщалось, запрет на продажу пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых и табачных изделий во временных сооружениях, меньших чем 40 квадратных метров, должен был вступить в силу 31 марта 2011 года, однако был приостановлен решением Киевского окружного административного суда.