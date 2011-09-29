В Севастополе под лестницей строительного магазина нашли мину

В Севастополе пиротехники МЧС обезвредили мину, которая находилась под лестницей строительного магазина. Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УМЧС в городе Севастополе, боеприпас неожиданно обнаружили рабочие, делавшие ремонт магазина строительных материалов. Продолговатая железка лежала под лестницей при входе в магазин на глубине 15-20 сантиметров. Было принято решение приостановить работы и вызвать спецслужбы.

Прибывшие на место пиротехники МЧС квалифицировали находку - итальянская мина, пролежавшая в земле со времен Великой Отечественной войны. Ее вес - почти 8 килограмм. Взрывоопасный предмет находился на боевом взводе, если бы строители случайно задели его лопатой, снаряд мог взорваться в любую минуту. Территорию вокруг здания оцепили. Мину вывезли на специальном автомобиле и уничтожили на полигоне в поселке Хмельницкий.