В Донецке внедрен самый точный метод выявления туберкулеза

С августа 2011г. в Донецке реализуется новый проект фонда Рината Ахметова "Развитие Украины", направленный на бесплатную диагностику ВИЧ-инфицированных самым точным и чувствительным методом на туберкулез. За полтора месяца уже более 30 пациентов из Донецка и области, которые находятся на лечении в Донецком областном центре по борьбе и профилактике со СПИДом и в Областной клинической туберкулезной больнице, прошли так называемую ПЦР-диагностику (диагностика полимерной цепной реакции). У 15% были выявлены микобактерии туберкулеза, что помогло правильно поставить диагноз и вовремя начать лечение.

На сегодняшний день данный метод исследования самый эффективный, но при этом и самый дорогостоящий - не каждый пациент может себе позволить пройти ПЦР-диагностику. В то же время, основными причинами смерти ВИЧ-инфицированных являются не своевременно диагностированные оппортунистические инфекции, к которым относится и туберкулез.

Туберкулез у ВИЧ-инфицированных трудно диагностируется, т. к. в половине случаев отсутствует бактериовыделение (основной метод диагностики туберкулеза бактериоскопия и бактериология - обнаружение бактерий туберкулеза в мокроте). ПЦР-диагностика позволяет выявить наличие единичных бактерий туберкулеза в исследуемом материале.

Поэтому фонд Рината Ахметова , продолжая реализацию масштабной программы по преодолению эпидемии туберкулеза в Донецкой области, заключил договор с одной из частных лабораторий г. Донецка, которая имеет сертификаты качества по диагностике туберкулеза методом ПЦР, на обследование ВИЧ-инфицированных пациентов.

Планируется, что проект будет продолжаться и в следующем году, пока в Областную клиническую туберкулезную больницу не будет закуплено оборудование для молекулярно-генетических (ПЦР) методов диагностики туберкулеза (планируется закупить в 2013 году).

Справка:

Начиная с 1987г. по март 2011г. в Украине зарегистрировано 185147 случаев ВИЧ-инфекции. За это время умерло 21407 чел., среди них 293 ребенка возрастом до 14 лет.

По Донецкой области заболеваемость составила 550,17 случая на 100000 населения, что составило в абсолютных цифрах 24482 случая (по данным на 07.2011г.). За период эпидемии от ВИЧ-инфекции в области умерло 5866 человек. За 2010г. заболеваемость туберкулезом (впервые выявленные случаи) составила 68,4 случая на 100 000 населения, в абсолютных цифрах 31295 больных.

На первом месте по заболеваемости находится Херсонская область - 106,9 случая на 100 000 нас. (1167 больных), далее идут Днепропетровская - 93,7 (3140 больных), Николаевская - 90,5 (1076 больных), АР Крым - 83,8 (1639 больных), Луганская - 82,5 (1904 больных), Кировоградская - 81,4 (823 больных), Донецкая - 80,2 (3570 больных). От туберкулеза в Украине в 2010г. умерло 7048 больных.

ПЦР - полимеразная цепная реакция, изобретена американским ученым Кэри Мюллисом в 1983 г. В настоящее время ПЦР-диагностика является самым точным и чувствительным методом диагностики инфекционных заболеваний. ПЦР-диагностика обнаруживает наличие возбудителей инфекционных заболеваний в тех случаях, когда другими методами (иммунологическими, бактериологическими, микроскопическими) это сделать невозможно.

Метод основан на выявлении ДНК возбудителя заболевания в биологических пробах (кровь, мокрота, спинномозговая жидкость, моча, плевральная жидкость, суставная жидкость, кал). Результат исследования приходит в течение 1-2 дней, что позволяет быстро поставить правильный диагноз и начать лечение.

Фонд Рината Ахметова "Развитие Украины" - неприбыльная организация, основанная 15 июля 2005 года.

Миссия Фонда - Работать для людей, устраняя причины актуальных общественных проблем; внедряя лучший опыт, накопленный в Украине и за рубежом, создавая уникальные системные решения; добиваясь максимального результата каждым своим проектом и действием.

Направления деятельности: современное образование и воспитание, здоровье нации, культурное наследие, адресная помощь и помощь в чрезвычайных ситуациях.

Учредитель Фонда - Ринат Ахметов.