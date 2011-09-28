Недалеко от Очакова обнаружена мина времен войны

Недалеко от Очакова в воде обнаружена и уничтожена авиационная донная мина времен Второй мировой войны весом в 500 кг. Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды УМЧС Украины в Николаевской области.

Во время обследования дна Днепробугского лимана водолазы обнаружили затопленную баржу и тележку от взрывоопасного предмета предположительно времен Второй мировой войны.

Было принято решение вызывать специалистов-пиротехников. Сотрудники группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Управления МЧС Украины в Николаевской области в 800 метрах от поста регулирования движения судов «Очаков» государственного предприятия «Дельта Лоцман» обнаружили взрывоопасный предмет, который оказался авиационной донной миной времен войны, общий вес которой составил 500 килограммов.

В тот же день в 17:40 опасная находка, которая находилась на глубине около 3 метров под водой, была обезврежена.

По состоянию на 14 сентября текущего года на территории Николаевской области найдено 902 единицы взрывоопасных предметов, среди которых артиллерийские снаряды, минометные и авиационные мины, гранаты времен Великой Отечественной войны. В прошлом году эта цифра была несколько ниже - за аналогичный период 2010 их количество составило 609 единиц.