Харьковщина: от укусов бешеных животных пострадали 65 лиц

В Харьковской области за январь-август этого года от укусов бешеных животных пострадали 65 лиц.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской областной санитарно-эпидемиологической службы, курс прививок против бешенства назначен 538 пострадавшим.

В целом за 8 месяцев текущего года в лечебно-профилактические учреждения Харьковской области за медицинской помощью вследствие укусов животных обратились 3 тыс. 796 лиц – на 9,3% (на 387 лиц) меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Из них 54,6% (2074 лиц) - жители Харькова.

От укусов беспризорными животными пострадали 1 тыс. 449 лиц (38,2% от общего количества), в Харькове – 1 тыс. 159 лиц (55,9%).

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на директора Департамента жилищного хозяйства Романа НЕХОРОШКОВА, в Харькове на протяжении года, к началу финальной части Евро-2012, будет открыт приют на 500 мест для беспризорных животных. «Поэтому к чемпионату Европы по футболу бродячих животных на улицах города будет гораздо меньше», - подчеркнул он.