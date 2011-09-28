Пьяный водитель насмерть сбил 1,5-годовалую девочку

В Донецкой области водителя, который, находясь в алкогольном опьянении, насмерть сбил на пешеходном переходе полуторагодовалого ребенка, взяли под стражу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

Согласно сообщению, прокуратура Донецкой области поддержала представление следователя об избрании строгой меры пресечения подозреваемому в нарушении правил дорожного движения, повлекшим смерть полуторагодовалого ребенка. Ворошиловским районным судом города Донецка была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В пресс-службе отметили, что 22 сентября 2011 года в городе Волноваха Донецкой области 57-летний мужчина, управляя автомобилем Skoda Octavia и находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на 23-летнюю женщину с ребенком. Наезд был совершен на нерегулируемом пешеходном переходе. От полученных травм полуторагодовалая девочка скончалась на месте, а ее мать с травмами различной степени тяжести была доставлена в больницу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Ведется следствие.