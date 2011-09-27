Виннитчина: на утилизацию в Польшу вывезены пестициды

Из Винницкой области на утилизацию в Польшу вывезены почти 40 тонн непригодных пестицидов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного управления охраны окружающей природной среды в Винницкой области.

Как отмечено в сообщении, 39 тонн пестицидов были загружены и отправлены на заможивание в г. Львов, откуда они направятся на утилизацию.

Загрузка опасных веществ проходила в с. Строинцы Тивровского района. Процесс проходил под контролем специалистов Государственной экологической инспекции в Винницкой области.