Винницкий аграрный вуз будет бесплатно обучать сирот

Винницкий Национальный аграрный университет присоединился к программе бесплатного обучения детей-сирот по программе «Мое будущее в агробизнесе», которую запустил ПАО «Креди Агриколь Банк».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Виннице сообщил директор отделения "Винницкая региональная дирекция банка Credit Agricole" Андрей ЧЕРНОБАЕВ.

Он рассказал, что начатая с этого учебного года программа охватывает три аграрных региона и их высшие учебные заведения: Винницкий Национальный аграрный университет, Полтавскую государственную аграрную академию, Херсонский государственный аграрный университет.

По словам А.ЧЕРНОБАЕВА, в Виннице уже в этом году студентами аграрного университета стали двое выпускников школ-интернатов. Ребята выбрали факультет «Финансы и кредит», где есть только контрактная форма обучения. В свою очередь, банк взял на себя расходы по оплате контракта вузу, стипендию для студентов, а также оплату проживания в студенческих общежитиях.

Кроме того, в рамках начатой программы каждый из студентов будет иметь куратора - сотрудника банка, который поможет ребятам овладевать сельскохозяйственные знания, а также ориентироваться в начале их самостоятельной жизни.

А.ЧЕРНОБАЕВ сообщил, что лучшие из студентов-участников программы «Мое будущее в аграрном бизнесе» получат возможность стажировки в банке или в компаниях-партнерах «Креди Агриколь» в Украине или во Франции. Банк также оказывает помощь в трудоустройстве будущих аграриев по окончании учебы.

Проректор Винницкого Национального аграрного университета Григорий ЗАБОЛОТНЫЙ отметил, что на сегодня важно повысить престиж профессий аграрной направленности. «Важно привлечь молодежь к учебе и в будущем качественно развивать аграрный сектор страны. Соответствующая программа будет способствовать поощрению талантливой молодежи, и я считаю, что такое наше сотрудничество будет плодотворным», - прокомментировал Г.ЗАБОЛОТНЫЙ.