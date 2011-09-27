В Херсоне задержали на взятке врача ветмедицины

В Херсоне задержанного на взятке врача облуправления ветеринарной медицины суд отпустил под залог в 4 раза больше суммы взяток.

Как сообщили УНИАН в Отделе общественных связей УМВД в Херсонской области, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что 15 сентября чиновник требовал и получил взятку от частного предпринимателя в сумме 1 тыс. грн. за решение вопроса относительно получения ветеринарного удостоверения качества и ветеринарного свидетельства на рыбу, необходимого для осуществления торговой деятельности.

В результате оперативной разработки 21 сентября был задокументирован повторный факт вымогания взятки врачом у другого предпринимателя в сумме 3,2 тыс. грн. за решение аналогичного вопроса.

Во время получения взятки фигурант был задержан, а полученные незаконным путем средства изъяты.

По материалам Управления госслужбы по борьбе с экономической преступностью (УГСБЭП) УМВД прокуратурой Комсомольского района г. Херсона в отношении задержанного работника Главного управления ветеринарной медицины в Херсонской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.368 УК Украины “Получения взятки” (карается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет).

Относительно чиновника судом избрана мера пресечения в виде залога в размере 17 тыс.грн.

Ведется следствие.