Под Киевом случайно задержали маньяка

В Фастове работники МВД задержали 41-летнего безработного по подозрению в убийстве друга, а он оказался сексуальным маньяком.

На подозреваемого в тяжких преступлениях милиционеры вышли совершенно случайно. В августе этого года в Фастове (Киевская область) был найден труп. Когда милиция стала выяснять обстоятельства убийства, выяснилось, что незадолго до смерти погибший пьянствовал в компании 41-летнего безработного фастовчанина. Собутыльника нашли через месяц, хотя он сам не очень-то скрывался. Знакомство с убитым возражать не стал, как и совместное застолье. Более того, во время допроса практически сразу признался, что лишил жизни земляка. Причина банальна: "Выпили. Поспорили. Подрались. Приятель скончался от полученных ран".

Дело можно было бы считать закрытым, однако всплыли новые обстоятельства. Задержанный по одному убийству признался еще в нескольких преступлениях.

"В 2010-м он изнасиловал и убил трех женщин, проживавших в Фастове: 18, 42 и 60 лет. В сентябре того же года после ссоры также убил неработающего местного жителя", - рассказал глава МВД Анатолий Могилев, пишет "Комсомольская правда в Украине".

И это далеко не весь список. По словам министра, задержанный подозревается еще и в нескольких изнасилованиях в июле и сентябре 2011 года. Пока известно о двух жертвах. При этом одной из них еще не исполнилось 18 лет.

"Задержанный в совершенных преступлениях сознался и дал правдивые показания. Возбуждено уголовное дело по факту изнасилования несовершеннолетней и умышленным убийствам, - сообщил глава МВД. - Подозреваемый под арестом, он проверяется на причастность к совершению других преступлений на территории этого района", - отметил Могилев.

tsn.ua