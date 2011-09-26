На Харьковщине педагог развращал несовершеннолетних

В Харьковской области правоохранительные органы задержали работника образования по подозрению в развращении несовершеннолетних.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, установлено, что мужчина на протяжении последних 1,5 лет в своем доме вступал в неестественную половую связь с несовершеннолетними мальчиками. Также мужчина фотографировал детей и принуждал несовершеннолетние заниматься сексом между собой. Приблизительное количество потерпевших – 15 человек.

По этому факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 153 Уголовного кодекса Украины (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет. Подозреваемый задержан в порядке статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Украины.