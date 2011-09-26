В Полтавской области трое детей отравились белладонной
16:28, 26 сентября 2011Новости регионов
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Состояние средней тяжести
В Лубнах Полтавской области трое детей в возрасте 12-13 лет отравились белладонной.
Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды УМЧС Украины в Полтавской области.
По их данным, пострадавшие были доставлены в реанимационное отделение Лубенской центральной районной больницы. Состояние здоровья – средней тяжести.
Напомним, в начале сентября в Полтавской области 5 воспитанников местного интерната, отравились дурманом и также были госпитализированы.
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