В Полтавской области трое детей отравились белладонной

В Лубнах Полтавской области трое детей в возрасте 12-13 лет отравились белладонной.

Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды УМЧС Украины в Полтавской области.

По их данным, пострадавшие были доставлены в реанимационное отделение Лубенской центральной районной больницы. Состояние здоровья – средней тяжести.

Напомним, в начале сентября в Полтавской области 5 воспитанников местного интерната, отравились дурманом и также были госпитализированы.