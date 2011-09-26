В Херсоне собрали 76 тыс для областной детской больницы

В Херсоне на благотворительном марафоне «Пробег с Верой в Сердце» собрали 76 тыс. грн. для покупки оборудования в детскую областную больницу.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам организаторам мероприятия, в нынешнем году в пробеге участвовало 4,7 тыс. участников, что значительно превышает прошлогодний показатель (2,5 тыс. участников). В отличие от прошлогодней акции в сегодняшнем забеге участвовали целые группы бегунов от различных учебных заведений и организаций города.

Пробежав дистанцию - с площади Свободы до центральной городской набережной – участники забега приняли участие в шоу-программе.

Перед бегунами выступили молодежные танцевальные коллективы, группы херсонских репперов и молодые исполнители. Также прошли различные розыгрыши с раздачей призов от спонсоров забега.

По результатам подсчета, участники пробега собрали 76,3 тыс. грн. Сертификат на указанную сумму вручили заместителю главврача Херсонской областной детской больницы Валентине ТРОЯКОВОЙ. За эти средства там планируют приобрести УЗИ-аппарат в кардиологическое отделение.