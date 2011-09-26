Черниговщина: на ремонт интерната завысили стоимость ремонта

В Черниговской области возбуждено уголовное дело в отношении строителей, завысивших стоимость ремонта школы-интерната на 74 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области.

Прокурор Бахмачского района возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 366 и ч. 2 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (служебная подделка и присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением) в отношении служебных лиц частного строительного предприятия.

Установлено, что в 2008 году служебные лица предприятия, которое осуществляло ремонт Батуринской специальной общеобразовательной школы-интерната, с целью незаконного завладения средствами преднамеренно внесли недостоверные сведения о проведенных работах на сумму 74 тыс. грн.

Следствие по делу проводит прокуратура Бахмачского района.