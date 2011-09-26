В Одессе девушка заколола парня спицей для вязания

Компания алкоголиков, чтобы отобрать мобильник у товарища по бутылке, сначала била его палкой и кулаками, потом молотком и наконец заколола спицей для вязания.

В Одессе в зеленой зоне бывшего санатория "Дружба" пьяная банда из двух мужчин и одной женщины до смерти избили одессита из-за желания завладеть мобильным телефоном.

Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Одесской области.

Об убитом в милицию сообщила местная жительница, которая нашла тело молодого парня. Оперативники обнаружили на окровавленном теле 24-летнего одессита множественные травмы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в районе Аркадии сотрудники милиции задержали подозреваемую - 24-летнюю девушку без места жительства и рода занятий, которая призналась в совершении преступления. Двух других соучастников правоохранители задержали в течение суток.

В тот день главной заботой для женщины и ее друзей было найти спиртное. Частично проблему решили благодаря неизвестному парню, который присоединился компании. Он принес вино, водку и коньяк.

В процессе распития спиртного, парень периодически доставал из кармана мобильный телефон, который очень заинтересовал женщину. Она посоветовала своему товарищу забрать у нового знакомого телефон, продать его и купить спиртное, но хозяин не захотел расставаться с телефоном.

Тогда собутыльники решили побить парня и забрать телефон. Сначала стали бить деревянной палкой и кулаками, а затем молотком. Когда парень потерял сознание и упал, злоумышленница стала прокалывать шею потерпевшего спицей для вязания.

После чего трое участников преступления, забрав телефон, покинули место совместного распития алкоголя. Продали телефон за 100 гривен, которые тут же и пропили.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - "Умышленное убийство".

ru.tsn.ua