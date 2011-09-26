В Чернигове родители 3-летнего мальчика обвиняют медиков

Родители 3-летнего мальчика Кирилла СЕРЕДЫ считают, что в результате неправильного лечения в Черниговской областной больнице критически ухудшилось состояние их ребенка.

Об этом УНИАН сообщил представитель семьи Тарас СКОРИК.

По его словам, мать и близкие ребенка мотивируют свои претензии в первую очередь тем, что пока ребенок три недели находился в реанимации, им не сообщали о состоянии и не допускали к нему, а также отказывались выдать копию истории болезни для консультации с независимыми специалистами.

Как отметил Т.СКОРИК, в июне мальчик перенес в Киеве операцию по удалению доброкачественной опухоли мозга. В июле на фоне позитивной послеоперационной динамики ребенка перевели по месту прописки в Черниговскую областную детскую больницу.

Там ребенка сразу положили в реанимацию, и три недели не давали родителям никакой информации о его состоянии, которое, как выяснилось, резко ухудшился настолько, что мальчика пришлось подключать к аппарату искусственного дыхания. Все это время родителям не давали разрешения навещать ребенка. В августе мальчику стало лучше, его отключили от дыхательного аппарата, он стал понемногу принимать пищу, даже немного набрал вес. Но пускать мать к ребенку врачи начали только после вмешательства заместителя председателя облгосадминистрации Виктора ТКАНКО.

На прошлой неделе состояние Кирилла внезапно сильно ухудшилось, он похудел на 4 килограмма, пищу не принимает, появились пролежни, сильные судороги, он перестал реагировать на свет, появилось воспаление роговицы глаза, что вызвало появление язвы, из-за которого не закрывался глаз, и образовалось отверстие до глазного дна.

«Родители считают, что в результате неправильного лечения врачи просто «запустили» ребенка, хотя после операции в Киеве восстановление было очень быстрым», - сказал Т.СКОРИК.

Поскольку врачи не сообщали родителям о реальном положении вещей, они решили обратиться к независимым специалистам, чтобы прояснить ситуацию, и попросили выдать историю болезни. Но, по словам родственников Кирилла, врачи отказывали, избегали встречи с близкими ребенка, и говорили: «Если мы Вам отдадим документы, Вы пойдете с ними в прокуратуру, и нас здесь всех посадят».

Историю болезни также не разрешали копировать, мол, ее можно повредить. И только вчера, после того, как ситуацией заинтересовались СМИ, историю болезнь ребенка все-таки направили родителям по почте.

Родственник мальчика также сообщил, что обращение родителей в прокуратуру относительно проведения расследования было безуспешным, письмо было перенаправлено в Черниговское областное управление здравоохранения. Кроме того, со стороны медиков в адрес матери ребенка прозвучало, что она является «душевнобольной».

«Я должен сказать, что мать Кирилла является вполне адекватной. Я вчера находился в Чернигове и был свидетелем, как она взяла справку о том, что является психически здоровой и не имеет отклонений», - отметил представитель семьи. По его словам, родители мальчика хотят опять перевезти ребенка в Киев.

В пресс-службе Управления здравоохранения Черниговской облгосадминистрации УНИАН сообщили, что черниговские врачи «делают все возможное, чтобы спасти жизнь ребенка, и не заслуживают негативного обращения со стороны родителей и родственников мальчика».

По информации пресс-службы, возле Кирилла в реанимации «проводится круглосуточное дежурство, медикаментов хватает, но мальчик очень болен и каким будет его состояние даже завтра, прогнозировать невозможно».

«Главный врач держит на контроле состояние здоровья ребенка», - заверили в пресс-службе.

В то же время, когда корреспондент УНИАН позвонила по телефону лично главному врачу Черниговской областной детской больницы Александру КАРЕТЕ, он сообщил, что никакого дела на контроле не держит. «Я в отпуске и не в Украине», - отметил он.