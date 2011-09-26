В больницах Тернополя вводят книги отзывов и предложений.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, соответствующее распоряжение подписал городской председатель Сергей НАДАЛ. В документе говорится, что книги отзывов и предложений граждан должны быть размещены в доступном месте во всех лечебно-профилактических заведениях города. Информацию, которую тернополяне будут оставлять в этих книгах, будут ежеквартально анализировать и обобщать, после чего работники городского управления здравоохранения будут принимать решения, как предотвратить в дальнейшем жалобы пациентов.

«Отзывы людей в больницах помогут нам выявить причины обращений, наиболее острые проблемы медицины, которые нуждаются в немедленном решении. Своевременная разработка предложений на основе информации, полученной от граждан, поможет улучшить обслуживание в сфере медицины, сделать его более качественным и соответствующим нуждам простых людей», – объяснил причину введения книг жалоб и предложений С.НАДАЛ.